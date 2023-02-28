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13:48, 28 февраля 2023Среда обитания

Жители регионов стали чаще покупать жилье в одной престижной локации Подмосковья

Zavidov Realty: жители регионов стали чаще покупать жилье на Рублево-Успенском шоссе

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

В 2022 году клиенты из регионов приобретали элитную недвижимость на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье чаще, чем в 2021 году. О том, что они стали чаще покупать жилье в одной престижной локации Подмосковья, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Zavidov Realty.

По данным специалистов, по сравнению с 2021 годом, когда общее число сделок с высокобюджетной недвижимостью на Рублевке составило около 25, в 2022-м их количество выросло до трех десятков. Основатель Zavidov Realty Юрий Завидов отметил, что при этом стоимость жилья стоит на месте — несмотря на то, что рынок подталкивает их к снижению, собственники не готовы понижать цены из-за престижности локации. Однако владельцев, которые готовы предоставить скидку в 20-25 процентов, стало больше.

Завидов добавил, что типичный продавец жилья на Рублевке — это, как правило, человек, у которого выросли дети и который больше не считает, что элитный дом служит такой значительной ценностью, либо пришедший к выводу, что содержание дома ему стало не по карману. Кроме того, часть собственников, планирующая расстаться с дорогой недвижимостью, собралась покинуть страну. «Если говорить в отношении покупателей, то клиентов стало больше из регионов. Тех, для кого дом на Рублевке — синоним фразы "жизнь удалась"», — рассказал специалист.

В феврале эксперты агентства «Метрика Недвижимость» пришли к выводу, что среди жителей регионов России в 2022 году основной спрос на элитное жилье в Москве пришелся на тех, кто проживает в Самарской области. По их данным, доля жителей этого региона достигла семь процентов от общего числа.

Полина Кислицына
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