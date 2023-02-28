Звезда сериала «СашаТаня» раскрыл причину ухода из проекта

Российский актер Алексей Гаврилов раскрыл подробности ухода из сериала «СашаТаня»

Российский актер Алексей Гаврилов раскрыл подробности ухода из сериала «СашаТаня». Его слова передает «Пятый канал».

Артист заявил, что главной причиной увольнения из проекта была усталость от своего героя, пропагандирующего злоупотребление алкоголем и праздный образ жизни. Звезда «Универа» также отметил, что он несет ответственность за эту роль, так как его сценический образ стал примером для подражания среди молодежи.

В октябре 2022 года стало известно, что звезда сериала «Универ», комедийный актер Арарат Кещян перенес операцию на позвоночнике. 43-летний российский актер был госпитализирован в одну из столичных клиник после жалоб на боли в спине.

