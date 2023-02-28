Минобороны сообщило о доставке на Украину шрапнели под видом стройматериалов

Генерал Кириллов: Украине доставили шрапнельные боеприпасы под видом стройматериалов

Запад поставил на Украину шрапнельные боеприпасы со спецмаркировкой под видом стройматериалов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, 11 вагонов с надписями «Стройматериалы» и «Цемент» были доставлены в феврале в Краматорск. Разгрузка проводилась в ночное время на платформе в пригороде.

Кириллов указал, что эти боеприпасы были переданы Киеву для подготовки провокации с использованием химвеществ. Генерал пояснил, что ранее США сумели модернизировать такие снаряды, снарядив их готовыми поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

В октябре 2022 года в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать при обстрелах Луганской народной республики новый тип ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Утверждалось, что речь идет о ракете М30, начиненной шрапнелью и предназначенной для поражения живой силы противника.