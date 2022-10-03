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В ЛНР рассказали об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что ВСУ используют новый тип ракет для РСЗО HIMARS

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР) новый тип ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом РИА Новости рассказал офицер представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) Алексей Гетманский.

«Это второй населенный пункт, по которому они отработали таким типом ракет. Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS», — заявил он и уточнил, что ранее данный тип ракет использовался украинскими войсками в городе Брянка. «И вот сегодня мы наблюдаем такую же картину в городе Старобельск», — добавил офицер.

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Варвара Кошечкина
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