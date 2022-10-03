Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS

Минобороны России сообщило об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области. Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отчитались о трех сбитых беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), а также Харьковской и Херсонской областях.

Материалы по теме:
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022

2 октября Минобороны заявляло об уничтожении 22 снарядов РСЗО HIMARS.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Отвечая на вопросы журналистов 3 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из причин начала спецоперации стали ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России
Володин заявил о вхождении в состав России новых регионов
В ЛНР заявили об уничтожении группировки ВСУ у границ республики
Топившая падчерицу в унитазе российская учительница предстанет перед судом
Минобороны заявило о вклинившихся в позиции российских военных танках ВСУ
Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS
Верка Сердючка отреагировала на просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Выявлена новая мутация чернобыльских лягушек из-за радиации
Показ Balenciaga на поле из грязи вместо подиума стал мемом у россиян
В России высказались о мирном договоре с Японией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.