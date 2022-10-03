Минобороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS

Минобороны России сообщило об уничтожении 15 снарядов американской РСЗО HIMARS

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Херсонской области. Об этом в понедельник, 3 октября, журналистам сообщили в Минобороны.

В ведомстве также отчитались о трех сбитых беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), а также Харьковской и Херсонской областях.

2 октября Минобороны заявляло об уничтожении 22 снарядов РСЗО HIMARS.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Отвечая на вопросы журналистов 3 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из причин начала спецоперации стали ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение ее будущего членства в альянсе.