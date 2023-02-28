Польские болельщики вывесили «скандальный» антиукраинский баннер на стадионе

Gazeta Wroclawska: болельщики вывесили скандальный антиукраинский баннер на стадионе

В Польше разгорелся скандал из-за футбольных болельщиков. Пришедшие на матч местного клуба «Шленск» вывесили антиукраинский баннер на стадионе во Вроцлаве. Об этом сообщает издание Gazeta Wroclawska.

Как пишет газета, баннер с лозунгом «Это не наша война» и перечеркнутым тризубом украинских националистов появился за воротами гостевой команды примерно спустя час после начала игры.

Акция болельщиков вызвала широкий резонанс в СМИ, так как клуб после начала специальной военной операции на Украине собирал гуманитарную помощь для украинцев. «А менеджер клубного журнала – уроженка соседней страны», — говорится в статье.

При этом напомнило, что это не первый подобный случаю: осенью прошлого года фанаты «Шленска» во время матча вывесили баннер с надписью «Нет украинизации Польши», что так же широко обсуждалось.

Ранее в Польше разгорелся скандал из-за выступления украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей «Украинскую повстанческую армию» (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещенная в России экстремистская организация). Инцидент произошел в середине февраля.

Польша неоднократно протестовала против героизации украинских националистов, и в феврале 2018 года приняла закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание Волынской резни. Это привело к обострению отношений Киева и Варшавы.