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08:42, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Хакеры опубликовали кадровые документы «Азова»

Хакеры RaHDit опубликовали около 6 тысяч файлов кадровых документов «Азова»

Фото: Steve Marcus / Reuters

Хакерская группа RaHDit опубликовала около 6 тысяч файлов кадровых документов украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, были обнародованы приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий в разное время, личные дела военнослужащих, а также их послужные списки и награждения. Помимо этого, среди документов есть данные о правонарушениях военных, в частности, информация о тех, кто оставлял расположение подразделения самовольно.

Хакеры заявили, что на основании изученных документов позже будет представлен ряд сделанных ими расследований.

В феврале хакеры из российской группировки Killnet атаковали официальный сайт американской авиабазы Рамштайн в Германии. До этого Killnet объявила о начала масштабной кибератаки на Германию.

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Марина Совина
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