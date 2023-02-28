Хакеры опубликовали кадровые документы «Азова»

Хакеры RaHDit опубликовали около 6 тысяч файлов кадровых документов «Азова»

Хакерская группа RaHDit опубликовала около 6 тысяч файлов кадровых документов украинского полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, были обнародованы приказы боевых расчетов, списки участников боевых действий в разное время, личные дела военнослужащих, а также их послужные списки и награждения. Помимо этого, среди документов есть данные о правонарушениях военных, в частности, информация о тех, кто оставлял расположение подразделения самовольно.

Хакеры заявили, что на основании изученных документов позже будет представлен ряд сделанных ими расследований.

В феврале хакеры из российской группировки Killnet атаковали официальный сайт американской авиабазы Рамштайн в Германии. До этого Killnet объявила о начала масштабной кибератаки на Германию.