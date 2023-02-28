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15:23, 28 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 120 человек

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие за последние сутки уничтожили до 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение украинским частям нанесли подразделения группировки войск «Центр» в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо живой силы противника, ВС России уничтожили четыре единицы украинской бронированной техники, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

Кроме того, на херсонском направлении был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавили в ведомстве.

Российские вооруженные силы проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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