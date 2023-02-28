Российские войска уничтожили более 100 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 120 человек

Российские военнослужащие за последние сутки уничтожили до 120 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение украинским частям нанесли подразделения группировки войск «Центр» в районе населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо живой силы противника, ВС России уничтожили четыре единицы украинской бронированной техники, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация».

Кроме того, на херсонском направлении был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, добавили в ведомстве.

Российские вооруженные силы проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее целями президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.