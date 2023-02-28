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15:23, 28 февраля 2023Россия

Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Минобороны сообщило, что российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие на херсонском направлении поразили склад с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Токарево Херсонской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российские ракетные войска и авиация за сутки нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки удалось сбить шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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26 февраля Минобороны России докладывало об уничтожении складов ВСУ на донецком и запорожском направлениях. Тогда же в Запорожской области российская армия уничтожила склад 102-й бригады территориальной обороны.

Помимо этого Украина в районе населенного пункта Часов Яр в результате российского удара потеряла американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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Анна Щербакова
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