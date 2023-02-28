Минобороны сообщило, что российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие на херсонском направлении поразили склад с боеприпасами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Токарево Херсонской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что российские ракетные войска и авиация за сутки нанесли поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 162 районах.

Кроме того, российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки удалось сбить шесть реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

26 февраля Минобороны России докладывало об уничтожении складов ВСУ на донецком и запорожском направлениях. Тогда же в Запорожской области российская армия уничтожила склад 102-й бригады территориальной обороны.

Помимо этого Украина в районе населенного пункта Часов Яр в результате российского удара потеряла американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.