Опубликовано видео задержания Игоря Талькова-младшего с наркотиками

Опубликовано видео, на котором задерживают Игоря Талькова-младшего с наркотиками в Москве

Опубликовано видео задержания российского музыканта Игоря Талькова-младшего. Ролик появился в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как полицейские выводят сына известного певца из автомобиля. Его супруга Светлана нецензурно комментирует действия сотрудников правоохранительных органов.

24 февраля стало известно, что Тальков-младший был остановлен в центре Москвы сотрудниками ДПС. Он признался им, что имеет при себе наркотики. При осмотре у него нашли пакетик с зелено-коричневым веществом. По словам задержанного, изъятое является гашишем. После начала следственных действий Тальков-младший начал агрессивно себя вести, в связи с чем полицейские надели на него наручники.