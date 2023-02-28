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14:00, 28 февраля 2023Силовые структуры

Российский полицейский силой задержал невиновного ребенка и попал под следствие

В Тамбове полицейский применил силу к ребенку при задержании и попал под следствие

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тамбове возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который принял 12-летнюю девочку за закладчицу и применил к ней силу при задержании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Правоохранителя подозревают в преступлении по статье 286 («Превышение должностных полномочий») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в начале февраля он, находясь на больничном, увидел, как подросток фотографирует дерево, и заподозрил ее в сбыте наркотиков. Не имея на то оснований, он решил самостоятельно ее задержать — с силой схватил за руку, повалил на землю и удерживал в таком положении до тех пор, пока на крики девочки не выбежали родственники и соседи. Выяснилось, что девочка фотографировала своего кота, который забрался на дерево.

Ранее сообщалось, что в Володарске полицейский на машине во время ссоры наехал на любовницу. Его уволили.

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Илона Палей
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