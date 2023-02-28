Россиянина осудили на шесть лет за убийство гостя за оскорбления и отказ уйти

В ЯНАО осудили на шесть лет мужчину, зарезавшего гостя за оскорбления и нежелание уходить

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к шести годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за убийство 40-летнего мужчины. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 1 января 2022 в Тарко-Сале к фигуранту пришел товарищ. Они стали выпивать, тогда хозяин квартиры сделал замечание гостю и попросил его покинуть жилище. Но тот оскорбил осужденного и остался в доме. Оппоненты стали ссориться. Тогда россиянин взял нож и ударил гостя в бедро, нанеся смертельное ранение. На следующее утро фигурант спрятал тело погибшего на балконе, но рассказал о произошедшем родственникам жертвы, когда узнал, что потерпевшего ищут.

Ранее стало известно, что в Иркутской области осудили на восемь лет мужчину, задушившего 37-летнюю сожительницу.