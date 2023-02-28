В Москве таксист сбил семилетнего ребенка

Таксист сбил семилетнего ребенка на Измайловском бульваре в Москве

В Москве водитель такси сбил семилетнего мальчика. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел на Измайловском бульваре. По данным ведомства, за рулем автомобиля Hyundai находился 46-летний мужчина. Уточняется, что в момент наезда ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчика госпитализировали, прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что первокурсник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) на Mercedes-Benz насмерть сбил женщину на Фестивальной улице на севере столицы. От полученных травм женщина скончалась на месте.