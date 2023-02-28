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08:15, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Бывшая сотрудница TikTok показала изнанку работы в компании

Видео уволенной сотрудницы TikTok с экскурсией по офису и кражей закусок стало вирусным

Уволенная сотрудница TikTok Симона Рузер показала изнанку работы в компании на видео, которые сняла в офисе в свой последний рабочий день. На ставший в соцсети вирусным ролик Рузер, опубликованный в середине февраля, в понедельник, 27 февраля, обратило внимание издание Independent.

Бывшая сотрудница, которая занималась подбором персонала, устроила экскурсию по офису. Она продемонстрировала яркий декор и вид из окна на небоскребы Нью-Йорка и Эмпайр-стейт-билдинг. Затем она исполнила песню Бейонсе Irreplaceable («Незаменимый») в уборной и добавила: «В корпоративном мире в самом деле незаменимых нет».

Девушка также забрала с корпоративной кухни несколько пачек чипсов и батончиков, в шутку назвав свои действия кражей активов компании. Однако, как призналась Рузер, большую часть закусок она отдала потом незнакомцу в метро.

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В конце видео Рузер сдала свой рабочий ноутбук и пропуск IT-отделу, при этом оставив себе держатель для бейджа с логотипом TikTok. Девушка пошутила, что заслужила это за 2,5 года работы в компании. В следующем видео девушка рассказала, что довольна тем, сколько денег получила при увольнении, и готова к новой главе своей жизни.

Видео набрало 2,4 миллиона просмотров и вызвало разную реакцию. Одни комментаторы осудили девушку за кражу корпоративных закусок. Другие же сочли, что Рузер была права, и заявили, что для этих целей ей стоило взять большую спортивную сумку. В то же время многие поддержали девушку со словами, что компания могла бы не увольнять сотрудников, а экономить на дизайне офиса.

Ранее бывшие модераторы TikTok пожаловались на требование смотреть порно для обучения. Они обучали искусственный интеллект распознавать запрещенный контент в TikTok. Для этого сотрудникам начали показывать детское порно без цензуры.

Оксана Петина
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