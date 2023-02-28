Пассажир отказался помочь хотевшим сесть рядом супругам и вызвал споры в сети

Пассажир самолета отказался уступить место мужу попутчицы и прослыл грубияном в TikTok

Пассажир рейса Virgin отказался уступить место мужу своей попутчицы, у которой был день рождения, и вызвал бурные споры в сети. Супруг девушки пожаловался на ситуацию подписчикам в TikTok, передает Daily Mail.

Автор видео, мужчина по имени Джей Клосс (Jay Kloss), рассказал, что не успел забронировать соседние места перед полетом, поэтому его жена сидела с противоположной стороны салона в том же ряду. Мужчина попросил о помощи пассажира, сидевшего рядом с его супругой, отметив, что та боится летать одна и хочет сесть с ним. Путешественник поначалу игнорировал просьбу, а затем отказался пересаживаться, из-за чего прослыл грубияном.

«Он бы получил точно такое же место, только с другой стороны прохода. Но он этого не понимал. Кто-нибудь может объяснить мне, что, черт возьми, происходит?» — заявил в ролике Клосс.

По его словам, спор продолжался некоторое время, пока другой пассажир не уступил им место, чтобы супруги сидели рядом. Тем не менее, отметил мужчина, до конца полета он был зол и хотел «дать пощечину» отказавшему пересесть путешественнику.

В комментариях под видео мнения людей разделились: некоторые поддерживали автора ролика, однако большинство возмутились его просьбой. Пользователи подчеркивали, что бронировать места нужно заранее, либо же сидеть там, где были зарегистрированы. «Парень не был обязан уступать вам место», «Вы должны были позаботиться о местах заранее», «Некоторым людям важно сидеть с левой или с правой стороны самолета, это не одно и то же», — отмечали юзеры.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.