Названа причина появления в телеэфире фейковых сообщений о воздушной тревоге

Фейковые сообщения о воздушной тревоге прозвучали в телеэфире из-за атаки на оператора

Фейковые сообщения о воздушной тревоге прозвучали в эфире нескольких российских телеканалов из-за атаки на инфраструктуру спутникового оператора. Причину появления ложных сигналов тревоги назвал ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение», в который входят телеканалы «Пятница!», «Суббота», 2х2, ТНТ, ТНТ4 и другие.

Как уточняет агентство, на данный момент эфир входящих в холдинг каналов, прерванный из-за атаки, работает в обычном режиме согласно сетке вещания.

Фейковые сообщения, в которых россиян предупреждали о воздушной тревоге и просили пройти в укрытие, прозвучали в эфире некоторых телеканалов утром 28 февраля. Ложные сигналы тревоги услышали граждане в Подмосковье, Ленинградской, Свердловской и Белгородской областях, в Воронеже, Казани и Тольятти. Среди каналов, чей эфир был прерван, оказались «Суббота», 2х2 и ТНТ4. Кроме того, фейковые сообщения прервали эфир радиостанций «Европа +» и «Море».

В МЧС России сообщили, что прозвучавшая на телевидении и радио информация о воздушной тревоге является ложной. По информации ведомства, инцидент произошел в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов. С опровержением информации о воздушной тревоге также выступило правительство Воронежской области и оперштаб Белгородской области.