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15:53, 28 февраля 2023Мир

В Таиланде начались крупнейшие за десятилетие учения с участием США

Bloomberg: в Таиланде проходят крупнейшие за десятилетие учения с участием США

Фото: Jiraporn Kuhakan / Reuters

В Таиланде начались крупнейшие за десятилетие международные учения с участием США. Об этом сообщает Bloomberg.

Военные учения Cobra Gold в Таиланде, которые проходят с 28 февраля по 10 марта, являются крупнейшими совместными военными учениями в континентальной Азии с участием 30 стран. В них примут участие более 6000 военнослужащих США.

По словам посла Соединенных Штатов в Таиланде Роберта Годека, в маневрах заявлено участие главнокомандующего армией США в Индо-Тихоокеанском регионе Джона Акилино.

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«Cobra Gold помогает обеспечить совместимость, продвигает наши общие интересы и служит демонстрацией нашей преданности нашим союзникам и партнерам в обеспечении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Годек на церемонии открытия военных учений.

В маневрах примут участие более 7000 военнослужащих из таких стран, как Сингапур, Индонезия, Малайзия, Япония и Южная Корея. В некоторых тренировках примут участие и военнослужащие Народноосвободительной армии Китая (НОАК).

Ранее в южной части акватории Индийского океана начались вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. С российской стороны участвует отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков». Во время учений планируется отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством, а также усовершенствовать меры реагирования на стихийные бедствия.

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Анжелика Бережная
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