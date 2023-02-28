Путин подписал закон о регламентации прав заключенных при введении спецусловий

Президент России подписал закон о регулировании прав заключенных при введении спецусловий

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок реализации прав заключенных в зависимости от основания введения режима особых условий. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, согласно закону, при введении спецусловий на территории исправительной колонии ограничат деятельность ряда служб, может быть изменен распорядок дня и введен усиленный вариант охраны и надзор. Кроме того, он регламентирует получение посылок и передач, а также переписку, общение с родственниками и денежные переводы.

Закон расширил перечень оснований для введения такого режима. В частности, в него включен захват заложников, массовые беспорядки, групповое неповиновение осужденных, наличие угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение.

Ранее 28 февраля сообщалось, что правительство России отказалось поддержать проект закона о легализации частных военных компаний (ЧВК) в России.