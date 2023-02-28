АКИТ и SOKOLOV: россияне стали чаще покупать бюджетные украшения

Онлайн-продажи в общем объеме ювелирного рынка в денежном его выражении по итогам 2022 года достигли 19 процентов от совокупного объема рынка ювелирной розницы (301 миллиард рублей). Об этом говорится в совместном исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и компании SOKOLOV, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом россияне стали экономить на украшениях. Аналитики заметили, что в прошлом году увеличился объем и частота покупок украшений из серебра, кроме того увеличилось число покупок бюджетных украшений стоимостью до 10 тысяч рублей (78 против 73 процентов годом ранее). Лидером онлайн-продаж стали серьги из-за универсальности размера. «Мужчины рискуют и покупают онлайн кольца (28 процентов) и цепочки (27 процентов). При этом обручальные кольца купили онлайн всего три процента участников опроса», — говорится в исследовании.

«По нашим прогнозам, доля онлайн-продаж в ювелирной рознице уже в этом году достигнет 22 процентов, а к концу 2024 года будет составлять четверть объема рынка», — прокомментировала руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

Ранее стало известно, что рынок ювелирной розницы в России сократился на девять процентов в годовом выражении по итогам 2022 года. Сокращение трат объясняется ростом стоимости ювелирных изделий: они подорожали на 14,2 процента в декабре 2022-го по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом в марте и апреле на фоне роста биржевых цен на золото и волатильности рубля стоимость ювелирных украшений подскочила на 39,9 и 32,9 процента соответственно.