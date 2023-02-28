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03:37, 28 февраля 2023Мир

Госдеп упрекнул власти Китая в отсутствии визитов в Киев

Прайс: взаимодействие властей Китая с Россией не уравновешено их визитами в Киев
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс упрекнул правительство Китая в отсутствии визитов в Киев, при том, что руководство страны проводит встречи с российскими властями. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Прайса, такое положение дел дает повод усомниться в серьезности мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. «Повод беспокоиться нам дает то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня... при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной», — указал он.

Представитель Госдепа призвал Пекин повлиять на Москву и побудить ее соблюдать первый принцип мирного плана, декларирующего уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран.

Ранее власти Китая опубликовали план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой.

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Варвара Кузьмина
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