Россиянка подожгла ухаживавшего за ней знакомого

На Урале перед судом предстанет женщина, которая подожгла знакомого

В Екатеринбурге перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, обвиняемая в совершении убийства с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, ночью 6 августа 2022 года женщина в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Рощинская поссорилась со своим знакомым. На почве личной неприязни она ударила его ножом, затем облила его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Мужчина скончался от термических ожогов через месяц.

Причину расправы раскрыли в УМВД по Екатеринбургу. Нетрезвый знакомый начал ухаживать за женщиной, что ей очень не понравилось. В ответ на назойливые знаки внимания она решила его убить.

28 февраля сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к шести годам лишения свободы 56-летнего местного жителя за убийство 40-летнего мужчины. Они выпивали, а затем хозяин квартиры сделал замечание гостю и попросил его покинуть жилище. Но тот отказался, за что был убит.