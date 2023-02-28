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23:24, 28 февраля 2023Мир

США пообещали изучить сообщения об утечке оружия с Украины

AP: в Пентагоне заявили, что у властей США нет информации об утечке оружия с Украины

Фото: Alexander Drago / Reuters

США получают сообщения о ненадлежащем использовании военной помощи Украине, они будут изучены, пообещал генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч на слушаниях в Конгрессе, посвященных помощи Украине, пишет Associated Press (AP).

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным», — заявил Сторч. При этом он подчеркнул, что американские власти пока не подтвердили ни одного случая утечки оружия с Украины, расследования по этому вопросу все еще находятся на ранних этапах.

Заместитель министра обороны США Колин Кол, также выступавший на слушаниях, подтвердил, что пока у Вашингтона нет никакой информации об этом. «Мы считаем, что украинцы по назначению используют то, что им дали», — заявил он.

Также Кол заверил, что из-за проблемы коррупции на Украине США «продолжают настаивать на важности подотчетности и прозрачности» поставок оружия.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Минобороны США вместе с Госдепом создали специальную группу для расследования и аудита передачи всех средств, техники и других материалов из Вашингтона в Киев.

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Марина Совина
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