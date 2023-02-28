Назван способ улучшить сексуальную жизнь

Dmarge: в путешествиях люди чаще занимаются необычным сексом

В отпуске люди чаще занимаются необычным сексом и налаживают более тесные отношения. Способ улучшить сексуальную жизнь назвало издание Dmarge co ссылкой на опрос туристического сервиса.

Одна из ведущих туристических фирм Австралии провела опрос среди 1500 человек в возрасте 18-54 лет и выяснила: чтобы стать ближе с партнером, нужно отправиться в совместное путешествие.

Большинство респондентов (86 процентов) признались, что в отпуске им удается заниматься сексом намного чаще, чем в будни. Более того, 73 процента опрошенных признались, что в отпуске занимаются необычным сексом, на который не решились бы в обычной жизни.

В отпуске люди чаще занимаются сексом в общественных местах, на пляже и даже сексом втроем

«Результаты исследования показывают тесную связь между путешествиями и романтикой. Это подчеркивает положительное влияние, которое отпуск может оказать на личные отношения», — прокомментировал представитель туристической компании Райан Хэнли.

Однако постоянное пребывание бок о бок подходит не всем. Половина участников опроса (52 процента) сообщила, что им некомфортно жить в одном номере, особенно из-за общего туалета. Почти три четверти участников (71 процент) сообщили, что нуждаются в уединении во время отпуска, каждый пятый (21 процент) завершил отпуск досрочно из-за ссоры, а каждый восьмой (12 процентов) вообще прекратил отношения во время путешествия.

Самым показательным вопросом для респондентов был следующий: что вы предпочтете — встретить любовь, но никогда не путешествовать, или путешествовать и быть свободным, но без любви? Больше половины участников опроса (57 процентов) выбрали путешествия.

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