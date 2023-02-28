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14:44, 28 февраля 2023Мир

Генсек НАТО заявил о готовности к эскалации ради победы Украины над Россией

Генсек НАТО Столтенберг: НАТО готово к эскалации конфликта ради победы Украины над Россией

Фото: Marko Djurica / Reuters

НАТО готово расширить военную помощь Киеву и пойти на эскалцию конфликта ради победы Украины над Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки. Выступление генсека транслировалось на сайте НАТО.

«С начала конфликта свободных от риска вариантов не существует, но гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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