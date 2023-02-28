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19:13, 28 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин избил 92-летнего деда и угрожал взорвать квартиру

На западе Москвы 38-летний внук избил 92-летнего деда и угрожал взорвать квартиру

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На западе Москвы 38-летний россиянин избил 92-летнего пенсионера. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, внук напал на деда и угрожал убить его в квартире на Кастанаевской улице. Затем он спрятался в комнате. Прибывшие полицейские просили фигуранта выйти, а тот отказывался. Однако вскоре он вышел с предметом, похожим на гранату, и стал говорить, что взорвет квартиру. Тогда полицейские применили силу для задержания дебошира.

Россиянина доставили в полицейский участок. Из его квартиры изъяли две винтовки, ружье, автомат, четыре пистолета, 15 гранат, патроны и несколько ножей.

Ранее также стало известно, что под Челябинском неизвестный изрезал пенсионерку и ее 14-летнего внука в частном доме.

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Екатерина Власова
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