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19:00, 28 февраля 2023Россия

Минобороны объяснило появление «Ярсов» на улицах Москвы

Минобороны объяснило передвижение «Ярсов» по улицам Москвы подготовкой к 9 Мая

Кадр: ТРК «Звезда»

Минобороны России объяснило передвижение колонны пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» по улицам Москвы подготовкой к 9 Мая. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

В ночь на вторник, 28 февраля, жители столицы заметили колонну из «Ярсов» во время «марша» по городским магистралям. В Минобороны подтвердили появление в городе военной техники. Пусковые установки начали марш из пункта постоянной дислокации в Ивановской области.

«Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7. В ходе приготовления к параду на Красной площади, в январе-феврале, в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)», — подчеркнули в ведомстве.

В январе сообщалось, что пусковые установки комплекса «Ярс» вывели на боевое патрулирование в Тверской области. Там расчеты комплексов «Ярс» выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, а также инженерному оборудованию, организации маскировки и боевого охранения позиций.

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Анна Щербакова
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