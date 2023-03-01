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11:47, 1 марта 2023Мир

В ЕС назвали условие для подписания коммюнике по итогам G20

Reuters: ЕС не поддержит заявление по итогам G20 без формулировок о «войне на Украине»
Начало событий в новости Россия, Индия и Китай попытались придумать единое название для СВО

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Страны Евросоюза не поддержат коммюнике по итогам министерской встречи стран «Большой двадцатки» (G20), если оно не будет содержать «осуждения войны на Украине». Об этом пишет Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника из ЕС.

Такая формулировка — условие, при котором европейские государства согласны подписать документ. Индию, которая примет у себя саммит, призвали «добиться единого понимания», чтобы остановить конфликт на Украине.

Мероприятие пройдет 1-2 марта в Нью-Дели. Там будут присутствовать министры иностранных дел стран-членов G20, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации.

Ранее агентство Bloomberg писало, что представители России, Индии и Китая также пытаются прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию (СВО) на Украине в официальных документах.

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Виктория Кондратьева
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