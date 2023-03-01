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20:23, 1 марта 2023Силовые структуры

Шестерых россиян осудят за похищение людей под видом лечения от зависимостей

Под Пензой подельников осудят за похищение 12 человек под видом лечения от зависимостей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пензенской области шесть человек предстанут перед судом за похищение 12 россиян и незаконное лишение их свободы в составе организованной группы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с февраля 2018 по ноябрь 2021 года на территории области действовала орггруппа, члены которой под видом сотрудников реабилитационных центров похищали людей с алкогольной или наркотической зависимостью. За «лечение» они получали деньги от них и их родственников. После этого они отвозили пациентов в помещения в Пачелмском районе и в Каменке, где удерживали с помощью насилия, угроз и психологических манипуляций.

При этом у фирмы не было лицензии на медицинскую деятельность, сотрудники не имели необходимого образования, а в центрах отсутствовали стационары.

Уточняется, что оперативное сопровождение по делу осуществлялось отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском четверых молодых россиян осудили за похищение людей и вымогательство.

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Елизавета Новикова
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