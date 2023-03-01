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17:07, 1 марта 2023Бывший СССР

Белоруссия разрешила жителям Польши въезжать без виз на всех пунктах пропуска ЕС

Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам Польши на всех пунктах пропуска ЕС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам Польши на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом (ЕС). Об этом в Telegram сообщил Пограничный комитет республики.

«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — говорится в сообщении.

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Алевтина Запольская
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