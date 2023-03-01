Белоруссия разрешила жителям Польши въезжать без виз на всех пунктах пропуска ЕС

Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам Польши на всех пунктах пропуска ЕС

Белоруссия разрешила безвизовый въезд гражданам Польши на всех пунктах пропуска на границе с Европейским союзом (ЕС). Об этом в Telegram сообщил Пограничный комитет республики.

«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — говорится в сообщении.