Чрезмерное использование соцсетей детьми увеличило риск суицида спустя два года

Preventive Medicine: чрезмерное использование соцсетей детьми увеличивает риск суицида

Сотрудники кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Торонто выявили, что чрезмерное использование соцсетей детьми увеличило у них риск суицида спустя два года. Результаты работы опубликованы в журнале Preventive Medicine.

Авторы рассмотрели данные, полученные из общенационального исследования когнитивного развития мозга подростков (ABCD) — крупнейшего долгосрочного наблюдения развития мозга в США. Всего в двухлетний период были изучены 11 663 ребенка в возрасте 9-11 лет, которых опросили о проведенном времени в социальных сетях. Детей спрашивали о времени, потраченном на шесть различных видов просмотра, а также о суицидальном поведении.

Анализ показал, что каждый дополнительный час экранного времени, потраченный на просмотр видео, видеоигры, текстовые сообщения и видеочаты, связан с повышением риска самоубийства на девять процентов в течение двух последующих лет.

Большое количество времени, проведенного за использованием различного развлекательного контента в гаджетах, может привести к социальной изоляции, киберзапугиванию и нарушению сна, что способно вызвать ухудшение психического здоровья, считают ученые. Они также добавили, что экранное время часто вытесняет время для личного общения, физической активности и сна.

Несмотря на то что исследование проводилось преимущественно до пандемии COVID-19, его выводы особенно актуальны в нынешнее время, поскольку психическое здоровье молодежи в период карантинной изоляции только усугубилось.