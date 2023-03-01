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16:05, 1 марта 2023Россия

В российском городе предотвратили массовую драку полусотни подростков

В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку полусотни подростков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде около полусотни подростков доставили в ОВД из торгового центра, чтобы предотвратить массовую драку. Об этом в среду, 1 марта, со ссылкой на пресс-службу управления МВД по российскому региону сообщает РИА Новости.

«Более нескольких десятков граждан, в том числе около 50 несовершеннолетних, доставлены в отдел полиции <…> для недопущения нарушения общественного порядка на территории торгового центра и парка Автозаводского района», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что со всеми совершеннолетними были проведены профилактические беседы, после чего их отпустили домой с родителями. При этом заявлений о каких-либо правонарушениях по отношению к местным жителям со стороны подростков в полицию не поступало.

Предполагаемым инициатором событий в нижегородском МВД назвали «несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города». До этого его остановили в общественном месте в пьяном виде, на его мать был составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Ранее Telegram-канал «Война с фейками» назвал возможных организаторов массовых драк подростков. В их расследовании говорится, что за этим могут стоять украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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Евгения Куликова
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