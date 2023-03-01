В Европе предложили собрать иски против России воедино

Генсек Совета Европы предложила создать единый реестр исков против России по Украине

Следует собрать воедино иски против России в связи с украинским конфликтом, с таким предложением выступила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Ее слова приводит EUobserver.

«Совет Европы хочет, чтобы Россия заплатила... Это предусматривает создание нового реестра исков для сбора доказательств для возможных судебных преследований и репараций», — сказано в материале со ссылкой на инициативу политика.

При этом сроки возможного создания такого списка не названы. Отмечается, что на этой неделе генсек на официальном уровне вынесет на рассмотрение соответствующий вопрос. По ее прогнозам, решение касательно единого реестра примут на следующем саммите Совета Европы в мае в Рейкьявике.

Кроме того, по ее словам, любая страна может присоединиться к реестру, даже те, которые не являются членами Совета Европы.

Ранее Европейский союз ввел десятый пакет антироссийских санкций. В частности, ограничения затронули 1473 физлица и 205 организаций из России.