Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации

Федеральное казначейство проверит расходы МО в рамках СВО по ключевым направлениям

Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны России в рамках спецоперации, сообщил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Артюхина, проверки оборонного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средств связи, топлива, горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также отдельно на ремонт и производство оружия.

Мишустин, в свою очередь, назвал проводимую работу важной. «Здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены, и ни одного рубля не было потрачено неэффективно», — подчеркнул глава правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами России или участвующим в специальной военной операции, сохранят повышенные выплаты.