Геймерша проигнорировала заснувшую рядом с ее возлюбленным голую незнакомку

One Esports: голая женщина вошла в номер к незнакомой паре и легла спать рядом с мужчиной

Геймерша в Таиланде проигнорировала неожиданно зашедшую в номер отеля и заснувшую рядом с ее возлюбленным голую незнакомку и продолжила играть. Об этом сообщает One Esports.

Косплеер Ким Сермчутипас из тайского города Хатъяй вместе с возлюбленной остановился в отеле. Мужчина лежал на кровати, а девушка играла в League of Legends, когда в дверь их номера постучали. Геймерша ненадолго отвлеклась от игры, чтобы встать и открыть дверь. Неизвестная женщина зашла в комнату, сняла с себя всю одежду и легла в кровать рядом с мужчиной, накрывшись одеялом.

Таец не понял, что происходит. Он попытался сесть в кровати, но странная женщина не позволила ему этого сделать. Вскоре она заснула. При этом его возлюбленная невозмутимо продолжила играть. Она сказала Сермчутипасу, чтобы он разобрался с незнакомкой сам.

В конце концов мужчина позвонил на ресепшен отеля и попросил забрать загадочную женщину из номера. Оказалось, что незнакомка страдала от психического заболевания и забыла принять лекарство, что привело к инциденту.

Ранее сообщалось, что полиция в Канаде ворвалась в дом к геймеру, который случайно позвонил в службу спасения во время игры и заявил об убийстве двух человек в виртуальном мире. Мужчине пришлось оторваться от игры и объяснить ситуацию.

