Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 1 марта 2023Россия

Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей

В Петербурге у гимназистки диагностировали черепно-мозговую травму после удара учительницы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий попала в больницу после того, как ее ударила учительница. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По словам источника издания, 13-летнюю гимназистку госпитализировали вечером 28 февраля. Сама девочка якобы рассказала, что днем в гимназии ее ударила ладонью по голове одна из учительниц.

Другая гимназистка подтвердила изданию «Подъем», что преподаватель не в первый раз применяет физическое насилие к ученикам. Она утверждает, что педагога не увольняют из-за недостатка преподавателей математики в учебном заведении. При этом грубым и эмоциональным поведением учительницы недовольны многие родители, подчеркнула она.

В администрации Василеостровского района сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Там отметили, что, по словам очевидцев, конфликт мог быть спровоцирован самой ученицей. Обращения в медкабинет не было, отметили в администрации.

Сейчас девочка находится дома, она лечится амбулаторно. Мама гимназистки в правоохранительные органы не обращалась, она собирается обсудить инцидент с руководством гимназии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Мясников назвал безвредную дозу алкоголя
Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей
В Таиланде арестовали серийного грабителя одиноких российских туристок
Названы города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками
На Украине обвинили NBC News в нарушении законодательства
Влияние открытия БКЛ на цену недвижимости около станций оценили
В Финляндии проголосовали о вступлении в НАТО
Боснийский футболист рассказал о реакции соотечественников на переход в клуб РПЛ
ЕС усилит контроль за соблюдением антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.