Гимназистка попала в больницу после избиения учительницей

В Петербурге у гимназистки диагностировали черепно-мозговую травму после удара учительницы

В Санкт-Петербурге ученица одной из гимназий попала в больницу после того, как ее ударила учительница. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По словам источника издания, 13-летнюю гимназистку госпитализировали вечером 28 февраля. Сама девочка якобы рассказала, что днем в гимназии ее ударила ладонью по голове одна из учительниц.

Другая гимназистка подтвердила изданию «Подъем», что преподаватель не в первый раз применяет физическое насилие к ученикам. Она утверждает, что педагога не увольняют из-за недостатка преподавателей математики в учебном заведении. При этом грубым и эмоциональным поведением учительницы недовольны многие родители, подчеркнула она.

В администрации Василеостровского района сообщили, что взяли ситуацию под контроль. Там отметили, что, по словам очевидцев, конфликт мог быть спровоцирован самой ученицей. Обращения в медкабинет не было, отметили в администрации.

Сейчас девочка находится дома, она лечится амбулаторно. Мама гимназистки в правоохранительные органы не обращалась, она собирается обсудить инцидент с руководством гимназии.