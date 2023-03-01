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13:38, 1 марта 2023Россия

В Кремле рассказали о графике Путина в марте

В Кремле заявили, что у президента Путина до конца марта «весьма напряженный график»

У президента России Владимира Путина до конца марта «весьма и весьма напряженный график». Об этом рассказали в Кремле, пишет Telegram-канал «RIA_Kremlinpool».

В среду, 1 марта, глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии метро в Москве. «БКЛ качественно изменит всю транспортную инфраструктуру столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной», — отметил он.

Президент также пообещал показать новую линию председателю КНР Си Цзиньпиню.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам к 7 марта представить предложения о порядке реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию, а также подготовить перечни конкретных мероприятий по реализации озвученных инициатив со сроками их исполнения.

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Евгения Куликова
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