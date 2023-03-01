Глава МИД Индии рассказал о переговорах с Лавровым

Глава МИД Индии провел с Лавровым обширное обсуждение двустороннего сотрудничества

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал, что провел с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обширное обсуждение двустороннего сотрудничества. Об этом дипломат написал в своем аккаунте Twitter.

«Обширная дискуссия с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах СМИД G20. Состоялся обмен мнениями о нашем двустороннем сотрудничестве и вопросах "двадцатки"», — сказано в публикации министра.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита стран «Большой двадцатки» (G20), который должен пройти Нью-Дели 1-2 марта, представители России, Индии и Китая пытаются прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию (СВО) на Украине в официальных документах.

На встрече министров финансов и глав Центральных банков стран G20, прошедшей в выходные, к согласию так и не пришли. Это вынудило Индию опубликовать резюме председателя саммита вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай при этом отказались от формулировки «война».