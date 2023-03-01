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13:44, 1 марта 2023Россия

Назван главный риск при проезде кругового перекрестка по новым правилам

Эксперт Кадаков рассказал о риске ДТП при проезде кругового перекрестка по новым правилам

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В новых правилах проезда круговых перекрестков, которые вступили в силу 1 марта, главный риск для водителей заключается в том, что на таких местах может не оказаться необходимых знаков, что может спровоцировать ДТП. Об этом «Ленте.ру» заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Ранее сообщалось, что теперь при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними дорожные знаки и приоритет проезда получит тот, кто едет по главной дороге.

«Если вы выезжаете на круговое движение, обозначенное знаком "Круговое движение", то, соответственно, вы уступаете, поскольку круг здесь главный. Как, в общем-то, и было, — сказал эксперт. — Если же вы, подъезжая к кругу, видите знак "Главная дорога", то, те, кто едет по кругу, должны вам уступать. Проблема во всей этой истории заключается в том, что, во-первых, за последние 12 лет это уже четвертое изменение подходов и формулировок. А во-вторых, все это работает идеально только тогда, когда знаки стоят»

Он уточнил, что круговое движение может быть фактически разбито на несколько микроперекрестков, на каждом из которых могут меняться правила проезда. По его словам, в Европе это применяется уже давно, и, если правильно все организовано, никаких проблем нет.

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«По большому счету, водитель и не должен зубрить эти правила проезда перекрестков — знаки ему должны все быстро объяснять, — отметил Кадаков. — Нас за последнее время пытались переучить и приучили к тому, что круг главный. В Советском Союзе круг всегда уступал. Потом мы от этого ушли, сделав круг в итоге главным, что правильно, потому что с круга надо убирать машины. Теперь же мы говорим, что круг может быть сегментным, смотрите на знаки приоритета»

Главный редактор журнала «За рулем» добавил, что круговое движение необязательно должно иметь форму традиционного круга, оно может быть овальным, вытянутым, даже квадратным. Поэтому зачастую водители, которые впервые оказались в этом месте, могут и не заметить, что выехали на перекресток с круговым движением.

«То есть визуально вы можете не догадаться, что въезжаете на круговое движение, но знаки должны вам однозначно сказать, кто кому уступает. Если ставить их правильно, исходя из организации движения на отдельно взятом перекрестке, то у водителей проблем не будет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России 1 марта вступил в силу большой пакет изменений в правила дорожного движения.

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Игорь Дмитров
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