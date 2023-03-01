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14:07, 1 марта 2023Путешествия

Отмену рейсов в популярный город России оправдали фразой «там делать нечего»

Гендиректор аэропорта Туношна Федосов: запускать рейсы в Калининград бессмысленно

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Гендиректор ярославского аэропорта Туношна Максим Федосов объяснил отказ возобновить рейсы в Калининград их бессмысленностью. Его слова приводит 76.RU.

Отмечалось, что в декабре 2021 года рейсы в популярный город России пропали из расписания аэропорта. В департаменте транспорта пообещали проинформировать о дальнейших изменениях, однако, несмотря на просьбы жителей о повторном запуске полетов, в программе Туношны они не появились. Гендиректор ярославской авиагавани заявил, что рейсы были отменены из-за их бессмысленности, так как дальше в Европу уже не улететь.

«Калининград не является туристической меккой, назовем это так. Условно, раньше оттуда было проще за границу добраться. Вы были в Калининграде? Я был. Там, честно, делать нечего», — такой фразой оправдал отмену рейсов Федосов.

Также уточнялось, что прямые рейсы в Калининград из Ярославля в октябре 2021 года начала выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Запуск полетов сопровождался приятным бонусом — жители древнерусского города могли приобрести билеты за один рубль на каждого пассажира, если в поездку отправлялись ребенок до 18 лет и сопровождающие его взрослые.

В феврале сообщалось, что самыми востребованными городами для отдыха у россиян в Международный женский день стали Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, туристы заинтересовались поездками в Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск, а каждая десятая поездка приходится на горнолыжные курорты.

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Дарья Рыбак
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