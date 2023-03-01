В США отметили положительные стороны в китайском плане урегулирования на Украине

Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по урегулированию ситуации на Украине

В плане КНР по урегулированию ситуации на Украине есть хорошие стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается предложений, которые выдвинул Китай, (...) там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины», — отметил он.

Тем не менее он сказал, что если бы Пекин серьезно отнесся к предложенному плану, то он бы оказывал поддержку Киеву весь прошлый год.

Ранее в Кремле прокомментировали мирный план Китая по урегулированию украинского конфликта. В части обеспечения безопасности он соотносится с подходом Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МИД Китая обнародовал соответствующий план, в котором ключевым моментом стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Пекин призвал стороны к уважению суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.