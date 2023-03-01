У курившего вейпы российского школьника остановилось сердце

В Хакасии куривший вейпы школьник пережил клиническую смерть и попал в больницу

В Хакасии куривший вейпы подросток попал в больницу и пережил клиническую смерть. В момент поступления в стационар его состояние было критическим. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Минздрава.

Мальчик был госпитализирован с бронхоспазмом. В анамнезе 14-летнего пациента фигурирует курение вейпов. Ребенка поместили в отделение реанимации интенсивной терапии, в котором он провел несколько недель. После того как состояние подростка удалось стабилизировать, он продолжил лечение амбулаторно. Медики полагают, что мальчику предстоит длительная реабилитация, поскольку осложнения затронули головной мозг и легкие подростка.

В региональном Минздраве подчеркнули, что это не первый случай госпитализации детей, которые курят вейпы. В пресс-релизе отмечается, что за 2022 и 2023 годы в реанимацию республиканской детской клинической больницы поступили три ребенка после курения вейпов.

В феврале в Абакане трое подростков попали в больницу после курения вейпов.