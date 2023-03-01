Россиянам в отпуске разрешили платить меньше за одну коммунальную услугу

В России разрешили требовать перерасчет платы за вывоз мусора на время отъезда

С 1 марта жителям многоквартирных домов в России разрешили требовать перерасчета платы за вывоз мусора в том случае, если они находятся в отъезде и не пользуются этой коммунальной услугой — например, на время отпуска или командировки. Соответствующие изменения следуют из постановления правительства, подписанного в середине ноября 2022 года.

Чтобы размер платы пересмотрели, жильцам потребуется написать заявление в свою управляющую компанию. Также необходимо будет приложить подтверждающие документы — таковыми могут стать авиабилеты или туристические путевки, разъясняли в правительстве осенью.

Есть и еще одно условие: чтобы заплатить меньше, отсутствовать в своей квартире гражданам нужно более пяти дней подряд. Перерасчет платы притом возможен и для тех домов, где тарифы рассчитываются исходя из числа прописанных, и для тех, где учитывается площадь жилых помещений.

Вывоз твердых коммунальных отходов, как и иные коммунальные услуги, в России с 1 декабря прошлого года подорожал. Индексация тарифов должна была произойти 1 июля 2023 года, однако Минэкономразвития перенесло ее на последний месяц 2022-го.