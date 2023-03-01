В Кремле отреагировали на вывешивание украинского флага в РУДН

Песков после инцидента с флагом Украины в РУДН напомнил о поддержке Киевом националистов

Флаг Украины, вывешенный в Российском университете дружбы народов (РУДН), — флаг режима, с которым воюет Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле отреагировали на инцидент с флагом Украины, который члены украинского землячества разместили на своем стенде во время выставки землячеств. Кроме Украины, на выставке землячеств были представлены в том числе Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Кипр и Греция. После публикации фотографий с выставки руководство РУДН подверглось критике в соцсетях.

Песков заявил, что для России флаг Украины является символом поддержки националистов.

«Сейчас для нас все-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию», — заявил он.

В Минобрнауки уже заявили, что по факту выставки с участием украинского землячества будет проведена проверка. При этом в самом вузе отметили, что миссия университета состоит в том, чтобы объединять людей разных национальностей.