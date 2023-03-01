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13:21, 1 марта 2023Россия

В РУДН прокомментировали инцидент с украинскими флагами в здании

Проректор РУДН о украинских флагах в здании: вуз стремится объединять людей разных наций

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пристальный интерес к инциденту с украинскими флагами в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) понятен, однако миссия университета состоит в том, чтобы объединять людей разных национальностей. Об этом заявил проректор вуза Сергей Базавлук, его комментарий приводит ТАСС.

До этого в ряде Telegram-каналов появились сведения о том, что в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества были замечены украинские флаги. После этого Минобрнауки назначило проверку, о которой рассказал замглавы ведомства Константин Могилевский. По его мнению, «вывешивание флагов государства с неонацистским режимом у власти» недопустимо.

В ответ на это в руководстве РУДН заявили, что негативная реакция была ожидаема. «Люди, незнакомые с образовательной деятельностью и миссией РУДН, которая заключается в том, что мы объединяем людей разных национальностей, они, собственно, акцентируют внимание на украинском флаге», — отметил Базавлук.

Кроме того, студенты РУДН написали открытое письмо, в котором объяснили, что флаги Украины оказались в вузе в рамках выставки землячеств, где была представлена атрибутика различных государств. Украинские флаги в России не относятся к запрещенной символике.

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Анна Щербакова
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