Россиянам назвали способы остановить выпадение ресниц

Косметолог Олеся Панченко: остановить выпадение ресниц поможет снятие макияжа перед сном

Российский косметолог Олеся Панченко назвала способы остановить выпадение ресниц. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Озаботиться состоянием ресниц стоит тогда, когда их выпадает более пяти в день. В данной ситуации эксперт призвала отказаться от щипцов для завивки и уделять пристальное внимание снятию макияжа перед сном. Также она посоветовала избегать трения глаз.

Кроме того, причиной указанного явления могут стать наращивание и накладные ресницы, отметила собеседница издания. Так, в первом случае следует делать перерывы между сеансами в целях восстановления, во втором — аккуратно удалять волоски, в чем поможет использование мицеллярной воды.

В феврале сооснователь компании по производству продукции для волос LilyHair Джин Лопес назвала приводящие к облысению прически. По словам эксперта, потерю волос вызывают тугие укладки, среди них — конские хвосты, косы, пучки, а также дреды, брейды и наращенные пряди.