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14:48, 1 марта 2023Ценности

Россиянам назвали способы остановить выпадение ресниц

Косметолог Олеся Панченко: остановить выпадение ресниц поможет снятие макияжа перед сном

Фото: Aleksandra Rupar / Unsplash

Российский косметолог Олеся Панченко назвала способы остановить выпадение ресниц. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Озаботиться состоянием ресниц стоит тогда, когда их выпадает более пяти в день. В данной ситуации эксперт призвала отказаться от щипцов для завивки и уделять пристальное внимание снятию макияжа перед сном. Также она посоветовала избегать трения глаз.

Кроме того, причиной указанного явления могут стать наращивание и накладные ресницы, отметила собеседница издания. Так, в первом случае следует делать перерывы между сеансами в целях восстановления, во втором — аккуратно удалять волоски, в чем поможет использование мицеллярной воды.

В феврале сооснователь компании по производству продукции для волос LilyHair Джин Лопес назвала приводящие к облысению прически. По словам эксперта, потерю волос вызывают тугие укладки, среди них — конские хвосты, косы, пучки, а также дреды, брейды и наращенные пряди.

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Алина Гостева
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