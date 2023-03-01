Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:17, 1 марта 2023Россия

В ЛНР заявили о привлечении украинских подростков к боевым действиям

Офицер ЛНР в отставке Марочко: ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач

Фото: Felipe Dana / AP

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ)
привлекают несовершеннолетних к боевым действиям. Его слова приводит РИА Новости.

Офицер отметил, что в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) зафиксировали прибытие автобуса с 30 подростками. Известно, что юноши прибыли в штурмовой батальон «Айдар», чтобы помочь в ведении боевых действий.

«Многие из них ранее были отмечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, которые были направлены на экстремистскую и террористическую деятельность», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. «Посыл такой: не хочешь умирать сам — тогда найди, кто умрет за тебя», — указал источник.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД перечислил долгосрочных союзников России
Стало известно о попытке Саркози довести Меркель до слез
Сексолог перечислила худшие поступки мужчин в постели
В российском городе нашли расчлененное тело пропавшего пресс-секретаря суда
Студент бросил университет ради OnlyFans и стал миллионером
Российский полицейский умер после случайного выстрела напарника
В ЛНР заявили об отправленных Киевом на фронт подростках
В ЛНР заявили о привлечении украинских подростков к боевым действиям
Главы министерств обороны США и Китая не разговаривали три месяца
СКР возбудил уголовное дело после обнаружения задушенной женщины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.