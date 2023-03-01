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19:32, 1 марта 2023Наука и техника

«Меркурий» вернулся на ревизию после испытаний

«Северная верфь»: корвет «Меркурий» вернулся на ревизию после испытаний

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» вернулся на ревизию после прохождения испытаний. Об этом сообщили ТАСС на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

«"Меркурий" в настоящее время находится на сдаточной базе, где судостроители и экипаж приступили к ревизии корабля для подготовки его к передаче флоту», — сказал собеседник агентства.

Корвет «Меркурий» проекта 20380 спустили на воду в 2020 году. Корабли этого проекта предназначены для патрулирования, борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и самолетами противника. Также корвет может поддерживать десант. В арсенал «Меркурия» входит комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами (ПКР) Х-35, противолодочный комплекс «Пакет-НК», артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс «Редут».

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Ранее на «Северной верфи» сообщили, что «Меркурий» могут передать Военно-морскому флоту России до конца марта 2023 года.

В феврале корвет успешно сбил мишень ракетой ЗРК «Редут» в рамках государственных испытаний в Балтийском море. В качестве воздушной цели использовали ПКР, запущенную с малого ракетного корабля Балтийского флота «Пассат».

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Даниил Иринин
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