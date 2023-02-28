Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:33, 28 февраля 2023Наука и техника

Корвет «Меркурий» сбил ракету на испытаниях

Корвет «Меркурий» сбил крылатую ракету-мишень комплексом «Редут» на испытаниях

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Российский корвет «Меркурий» проекта 20380 успешно сбил ракету-мишень в рамках государственных испытаний в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что экипаж корабля успешно выполнил стрельбу из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Редут» по ракете-мишени, которая имитировала противокорабельную крылатую ракету (ПКР) противника. В качестве воздушной цели использовали ПКР, которую выпустили с малого ракетного корабля Балтийского флота «Пассат».

«Запущенная с корвета зенитная ракета успешно поразила назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением "противником" средств радиоэлектронного противодействия», — говорится в сообщении.

Морской полигон Балтфлота, где проходило учение, объявили временно опасным для гражданского судоходства. Испытательную стрельбу обеспечивали около десяти кораблей и судов обеспечения флота.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

Корвет с управляемым ракетным вооружением «Меркурий» спустили на воду в 2020 году. Корабль предназначен для патрулирования, борьбы с надводными и подводными кораблями, а также самолетами противника. «Меркурий» получил комплекс «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, противолодочный комплекс «Пакет-НК» и артиллерийские установки.

Ранее Минобороны России сообщило, что в 2023 году Военно-морской флот России получит фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий». Фрегат войдет в состав Северного флота, а корвет — Черноморского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
США высказались о сроке окончания конфликта на Украине
Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам
РФС получил приглашение на турнир от УЕФА
Военный аналитик назвал характеристики упавшего в Подмосковье дрона
В СПЧ задумались об определении русофобии
На Украине рассказали о плачевной ситуации для ВСУ под Артемовском
Турист случайно купил на Бали вино по цене отдыха на острове и насмешил юзеров
Собянин рассказал о планах развития образования в Москве на 2023 год
Российский блогер заявил о переживаниях на съемках интервью Собчак
63-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья Marks & Spencer
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.