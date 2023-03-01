Скончался театральный режиссер Азат Надыргулов

Народный артист Башкортостана Азат Надыргулов умер в возрасте 60 лет

В возрасте 60 лет скончался актер, режиссер, педагог, народный артист Башкортостана Азат Надыргулов. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на минкульт Республики Башкортостан.

Церемония прощания с постановщиком состоится в четверг, 2 марта, в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима в Уфе. Причина смерти мужчины не уточняется.

Азат Надыргулов родился 19 июля 1962 года в селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирской АССР. Свою творческую карьеру он начал в качестве актера Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури. В 1992 году он дебютировал в качестве режиссера в спектакле «Талаҡ, талаҡ!»

В 1995 году Надыргулов стал победителем в номинации «Лучшая режиссура» республиканского фестиваля «Театральная весна» за постановку пьесы Чехова «Чайка». В 2003 году получил награду в той же категории за спектакль по произведению Булякова «Половецкая мистерия».

Ранее сообщалось о смерти концертмейстера балетной труппы Большого театра Александра Ксендзовского. Музыкант скончался 23 февраля на 77-м году жизни.