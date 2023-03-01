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14:00, 1 марта 2023Моя страна

Житель российского города за шесть часов слепил 36 снеговиков

Житель Уфы Руслан Каримов исполнил детскую мечту и за шесть часов слепил 36 снеговиков

Фото: Telegram-канал «Подъём»

Житель столицы Башкирии Руслан Каримов вспомнил детскую мечту и слепил 36 снеговиков за шесть часов. В беседе с изданием «Подъем» россиянин признался, что планировал слепить 65 снежных фигур, но немного не рассчитал свои силы.

Собеседник «Подъема» отметил, что жил в деревне и из-за множества связанных с хозяйством забот времени лепить снеговиков не было. «И вот в том году мы слепили с друзьями снеговика в форме тигра. А недавно я ностальгировал, что в этом году даже одного снеговика не слепил», — рассказал он, добавив, что решил воспользоваться шансом и налепить побольше снеговиков, когда выдалась подходящая погода.

Уфимец уточнил, что намеревался слепить 65 снежных фигур, так как это ровно половина рекорда, который был поставлен в этом году в Новосибирске. «Там администрация организовывала мероприятие, где нужно было слепить снеговиков. И вот горожане слепили 130 снежных фигур, я хотел хотя бы половину», — объяснил житель российского города, признав, что не учел тот факт, что процесс лепки требует времени и сил.

Каримов понадеялся, что погода не подведет и в ближайшее время ему удастся слепить еще минимум 15 снеговиков.

Ранее сообщалось, что индийский актер стал рекордсменом после того, как сделал самое большое количество селфи с фанатами.

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Варвара Кошечкина
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